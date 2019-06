"No quería estar ahí": Alexandra Monsalve detalló su extraordinaria fuga de "Resistiré"

A diferencia de “Fritanga” que anunció su salida y se despidió de sus compañeros de “Resistiré”, la colombiana Alexandra Monsalve huyó del encierro.

“Me vino un ataque de angustia, me bajó la presión, me puse mal, no me podía parar de la cama, no tenía fuerza. Me estaban obligando a estar en un lugar donde no quería estar”, partió comentando para diario Las Últimas Noticias.

La colombiana narró que tras este episodio fue a la enfermería, donde agarró un celular y llamó a su hermana que se encontraba con su mamá.

“En cuestión de cinco minutos organizamos mi fuga. Mi hermana se comunicó con Ji-Hu (exparticipante) y él a la vez le pidió a Dino que me fuera a buscar“, narró al citado medio.

Alexandra narró por su parte que no tenía intenciones de entrar a un reality. “Yo estaba ejerciendo mi profesión en Colombia, comercio exterior. Me contactaron luego de que había estad en el team Cristal, en 2014“, detalló.

Luego agregó: “Quise ponerme a prueba por las competencias pero fue cambiando muchísimo el formato. Ya no confiaba en las personas adentro y emocionalmente me estaba pegando fuerte, eran demasiados conflictos. No iba a exponer mi salud mental y física“.

Finalmente contó que tras huir del encierro volvió a Colombia, donde estuvo un mes y medio, donde volvió a conectarse con familia y amigos, aunque ahora que volvió a Chile se quedará unos meses realizando eventos.