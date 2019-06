Camila Recabarren pide a sus seguidores "que valoren el tiempo invertido y la dedicación" en sus fotos

La modelo Camila Recabarren sube constantemente fotografías producidas a Instagram, con vestuarios precisos, despampanante maquillaje y peinados propios de una ex Miss Chile. Por cierto, hay un equipo detrás y por eso pidió humildemente a sus seguidores que valoren su trabajo.

A través de un largo texto, la modelo reconoció que está contenta y en un buen momento y que está dispuesta a “darlo todo” por lo que viene.

“Es un largo camino el que quiero recorrer y estoy dispuesta a darlo todo por el todo”, comenzó escribiendo Camila en Instagram. Continuó diciendo que “me comprometo a no bajar los brazos, quiero lo mejor para mi hija y mi familia por el apoyo y la paciencia que me han tenido”.

“Estoy demasiado contenta por cómo se están dando las cosas. Y agradecida de cada uno de ustedes. Es súper nada lo que diré, pero quería comentarles que me preocupo de darles unas fotitos lindas al menos para que se entretengan viendo cosas diferentes, a cambio del cariño que me dan siempre, aveces quizás no les gusten pero lo importante que valoren el tiempo invertido y la dedicación”, le dijo a sus seguidores.

Sus fanáticos se tomaron muy bien el mensaje y le desearon éxito y muchos corazones. De hecho las fotos que subió con este texto llegaron a más de 60 mil “me gustas” y 400 comentarios.