Catalina Vallejos comete grave error con sus lentes de contacto: podría sufrir peligrosas lesiones

Catalina Vallejos cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram y mantiene una cercana relación con sus seguidores.

No obstante, en una de sus historias publicadas el pasado miércoles generó preocupación entre sus fanáticos, pues comentó un gran error que comete con sus lentes de contacto.

“Quizás no les había contado, pero soy muy ciega y uso lentes de contacto”, partió comentando Vallejos quien luego narró el error: “debería sacarme mis lentes todas las noches, pero de flojera o de lata no me los saco“.

Luego agregó que su familia y amigas la retan por esto, pero aún así no se los saca. “Miren mi ojo, ya está muy rojo“, afirmó tras realizar un acercamiento a ellos.

Recordemos que esta práctica no es recomendable pues podría traer graves problemas en las córneas, incluso poner en riesgo la visión de acuerdo a la Academia Americana de Oftalmología.