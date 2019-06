Javiera Contador se luce con fotografías desde Delhi, India: "Los colores de esta ciudad son alucinantes"

View this post on Instagram

Andan con tiempo?? Es que tengo demasiado que contar!! (Ojo que viene largo) Llegamos a Delhi en India. Es un caos total al que hay que acostumbrarse y hay que aprender a fluir en él. Los que no lo logran puede que lo pasen mal. No tengo fotos de mas templos, porque en la mayoría no se permiten las fotografías. De hecho tu celular, tu mochila o bolso y tus zapatos quedan siempre afuera. Hemos visto templos maravillosos y el nivel de espiritualidad sobrecoge. El nivel de machismo también… (tendré que escribir largo sobre eso más adelante) No son sensaciones son conversas que tuve con indios que viven acá y que nos contaban con total naturalidad su vida. (Nosotros les contamos la nuestra también) Los colores de esta ciudad son alucinantes. Estas fotos son del Templo del Loto, que es el templo Bahai de la India (si! Como el que tenemos en Chilito, pero harto mas grande) Es como una flor de Loto abierta y miles de personas van todos los dias a orar allá. Lo loco es que cuando salimos nos empezaron a pedir fotos y yo pensé que todos habían visto Casado con Hijos, pero no! Muchos de los visitantes son de pueblos donde no llegan turistas y encontraron que nosotros éramos una curiosidad que bien valía la pena recordar. Ellos nos nombraban sus pueblos de origen y nosotros a Chile. Se reían porque nadie sabia que era, ni donde quedaba eso que se decía así. Fue muy loco y muy bonito. Lo rojito de mi cara es por los 42 grados de calor.(Y no se pueden mostrar ni piernas ni hombros así que hay que andar tapadita no mas…) Nuestro guia (amigo a esta altura) se llama Honhar y hemos recorrido la ciudad con él. No puedo dejar de mencionar a mi amiga @monicabarrios_viajes que organiza tours especializados según lo que uno quiera conocer. Es super bueno cuando uno viene un tiempo definido, porque así te aseguras de ver realmente todo lo que quieras ver. Así que gracias Monica y @viajesturavion !! #ViajarEsCrecer #ViajarEsLoMejor #ConocerOtrasCulturasTeAbreLaCabeza #IgualHechoDeMenosAMisPollos #GraciasGraciasGracias #Namaste 🙏🏼