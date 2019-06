Jordi Castell envía potente mensaje a sus fanáticos en el Día del Orgullo 2019

View this post on Instagram

Hoy marchamos con orgullo, por in país que incluya, que legisle y que acoja a cada uno con sus diferencias. Recordemos que nadie elige su género y así como hay algunos que nacen con derechos, la idea es que llegue el día en que sea para todos iguales. Hoy marchamos, hasta que llegue el día en que todo ésto deje de ser tema. 📸 x don @nacho_olivera_ #yomarchopor #orgullo2019 #pride2019