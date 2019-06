"Tengo un magíster porque hackeo teléfonos": Steffi Méndez se declara celosa

En un nuevo capítulo del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión una de las entrevistadas, Steffi Méndez, impactó por sus declaraciones al declararse celosa e ir más allá de revisar los teléfonos.

En el espacio Punto de Encuentro, Julián Elfenbein consultó a los invitados sobre quienes revisaban el celular de sus parejas y la modelo dio un paso al frente. “Yo nunca me equivoco“, señaló diciendo que tiene un “sexto sentido” con respecto a infidelidades, detallando que luego de que en su primera relación (de seis años) le fueron infiel “despertaron todas las inseguridades”.

“Yo tengo un magíster porque yo hackeo teléfonos, yo no reviso“, agregando que “no necesito meterme a tu teléfono, si me lo pasas cinco segundos listo”. Solo acotó que lo hace a través de códigos QR y ciertas aplicaciones.

“En el fondo uno igual se hace mal, porque si uno busca… siempre encuentra que lo encuentro una tontera, pero es verdad“, afirmó la hija de DJ Méndez.

Consultada con respecto a lo peor que encontró en el celular de alguno de sus expololos, confesó que fue un video íntimo: “El hueón se grabó ‘tirando’ con otra mina. Esa fue mi primera relación de seis años. Eso terminó matando todas las pasiones”.

Steffi compartió que su habilidad de “investigadora” la heredó de su madre. “Mi mamá era cuática con mi papá igual. Mi papá se podía esconder en un bar tres días tomando y mi mamá se conseguía el número del bar y llamaba y decía ‘pásame a Leo Méndez’ y todos los bartender ‘hueón tu señora está en el teléfono’ y mi papá ‘puta oh… me encontró’“, finalizó.