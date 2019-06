[VIDEO] Comediante "Maly" Jorquiera publica tierno video de su hijo bailando el "congelao"

View this post on Instagram

Ensayando día y noche para la competencia de congelado que se hará algún día en algún lugar 🤣🤣🤣🤣🤣😅😅😅😅😅 #mamaly #cuantasvecessepuedenrepetirlascosasestagente? 🤣😳😱🙄 #graciascachureos #hitazo #micabezalocantatodoeldía 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #congelado ❄️☃️ @elgrito.store 👏🏻👏🏻👏🏻😘😘😘 Buenas noches tesoros vivos! ❤️