Gala Caldirola celebra su tercer aniversario junto a Mauricio Isla con una romántica foto

Hoy es nuestro 3 aniversario @islaislamauricio4 … No sabes lo que daría por tenerte frente a frente y poder decirte todo lo que siento, lo que deseo y lo que proyecto contigo! Eres mi gran amor… Mi compañero de vida… mi amor para siempre!!! Te amo con toda mi alma! Gracias por cada momento juntos! ❤️ #aniversario #tramo