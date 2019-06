La foto de Ariel Levy en la Marcha del Orgullo que dividió a las redes sociales

El actor Ariel Levy y participante del reality “Resistiré” se hizo parte de la Marcha del Orgullo celebrada este sábado 22 de junio.

En la imagen se ve al actor sobre una carro alegórico sin polera y con una pañoleta del arcoiris alrededor de su frente. Según publicó él mismo, fue invitado por la marca de vodka Absolut y la foto se la sacó Jordi Castell.

“Así como apoyamos a @laroja, así mismito hay que gritar por la igualdad de derechos y el orgullo de ser nosotros. #pride2019#yomarchopor. Gracias @absolutchilepor la invitación. Foto: @jordicastell“, escribió.

Y pese a que la fotografía llegó a los 57 mil “me gustas”, en Instagram tuvo más de 600 comentarios los cuales se dividieron. Mientras algunos lo felicitaron, otros le dijeron que lo hacía por “moda” y le escribían “vendido”. Por su parte, en Twitter su nombre ha sido Trending Topic este domingo con variados comentarios.

Revisa la fotografía y los polémicos mensajes que recibió el actor:

mientras Ariel Levy saca provecho y protagonismo del #Pride se invisibilizan muertes como la de Nicole Saavedra por ser lesbiana. Ariel no estás por los derechos de la comunidad, tú sólo estás a favor de la marca que te auspicia yera . #Orgullo2019 pic.twitter.com/4ORaEnXb5c

Me encanta que todes estemos de acuerdo que Ariel Levy es un saco e wea 🤗 🌈 pic.twitter.com/tu6sRjDLcJ

Ariel Levy sólo representa a los ex guatones que se pusieron fitness y se creen la raja. A ninguna otra comunidad. Guárdate tonto hueón.

Soy hetero, apoyo la lucha y #MarchaporElOrgullo pq estoy convencida de querer vivir en un mundo q nos acepte a todos por igual, iría feliz a marchar.. PERO NO IRÍA A SUBIRME A UN CARRO A FIGURAR PO’, ARIEL LEVY CULIAO, NO TODO GIRA EN TORNO A TI..

No se que tipo de vergüenza siento por Ariel Levy y su necesidad de figurar en la marcha de hoy.

A mi me da cosa decir que soy animalista porque no soy vegetariana… tal vez doy jugo, pero siempre cuestiono mi consecuencia. Hay gente que no lo hace, como Ariel Lévy.

— María José Cuello (@JoseEstrellas) 23 de junio de 2019