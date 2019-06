"¿No iba a ser en vivo?": Fanáticos decepcionados por final de MasterChef

Hace unos instantes comenzó el capítulo final de la cuarta temporada de MasterChef en Canal 13 en donde los participantes Bárbara Lackington, Camila Ruiz y Giovanni Cárdenas cocinarán su mejor receta para sorprender a los jueces.

No obstante, un hecho que decepcionó profundamente a sus fanáticos, fue que según ellos el programa es “grabado” y ellos esperaban que la final fuera en vivo.

Cabe mencionar que los participantes tendrán dos horas y 30 minutos para preparar una entrada, un plato de fondo y un postre.

No es en vivo esta final ???? !!!! Algo no me calza #MasterChefChile #MasterchefChileGranfinal

— Hernan Ramos  (@aliquilen) June 24, 2019