Benjamín Vicuña desclasificó antigua foto de su pasado y homenajeó a Arturo Vidal

La Copa América se ha tomado las pantallas de televisión y no han sido pocos los rostros que han hecho referencia a este evento en las redes.

Uno de ellos es el actor nacional Benjamín Vicuña, quien recientemente desclasificó una antigua fotografía donde lucía un corte de cabello similar al de Arturo Vidal.

“Todos fuimos punk. #SidVicious #ArturoVidal“, escribió en la publicación que sumó más de 69 mil likes en un día.

El aludido futbolista respondió con emoticones de aplausos, mientras que la pareja de Benjamín Vicuña, China Suárez, se mostró sorprendida ante la fotografía.

“‘Queeee… Habla por vos. Yo no fui punk, no sabía de eso, me muero“, comentó.