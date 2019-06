“Me atacaron. Alguien se me tiró encima. Tuve que defenderme": Leonor Varela denunció ataque sexual

Durante esta semana, quienes integraron el nuevo capítulo de “La Divina Comida” fueron Leonor Varela, Karla Melo, Freddy Stock y José Luis Villanueva.

Quien llamó la atención en el programa de Chilevisión fue la actriz Leonor Varela, quien se encuentra radicada en Los Angeles, Estados Unidos, luego que revelara estar en medio de una denuncia judicial tras ser atacada sexualmente por “alguien de la industria”.

Esta información vino luego de que Karla Melo le consultara si tuvo alguna mala experiencia con algún director.

“Durante esa época (Tic Tac, TVN, 1997) no, nunca. Tuve contrato con (Harvey) Weinstein. Ellos me ofrecieron un deal. Yo tenía un dealcon Miramax, pero a mí siempre me causaron mucho rechazo. Era como ‘ya, es la hora de la comida’, y yo ‘no puedo, no me siento bien, no puedo ir’”, partió comentando Varela.

Luego agregó: “Entonces, al final dejaron de llamarme. Yo, intuitivamente, decía ‘me causa mucho rechazo estar acá, no me siento bien’. Yo soy muy de guata. Entonces, si alguien me hace sentir mal, no me voy a quedar ahí“.

Finalmente reveló lo ocurrido, aunque con mesura: “A mí lo que me pasó es que me atacaron. Alguien se me tiró encima. Tuve que defenderme y salir corriendo. Pero no es algo de lo cual puedo hablar ahora, porque hice todo un procedimiento judicial, está en proceso”.

Freddy Stock le consultó si se encontraba en juicio contra esta persona, a lo que Leonor asintió y aseguró “no poder hablar más en detalle“.

Frente a la cámara sumó información: “Hice alusión a un ataque físico, sexual, que me pasó a mí en la industria, que, gracias a Dios, tuve la habilidad de reaccionar y protegerme, salir de esa situación, salvarme. Salir corriendo, en realidad. Y he estado en un largo proceso. No puedo hablar mucho más de los detalles, porque estoy en un proceso judicial“, sentenció.