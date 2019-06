¿Mostró más de la cuenta? Joaquín Méndez comparte osada foto que le tomó Karol Lucero

El argentino Joaquín Méndez alcanzó fama tras participar en el reality “¿Volverías con tu ex?”, donde inició una relación con Camila Recabarren. Tras esto, logró un puesto como panelista de “Mucho Gusto“, donde se mantiene hasta hoy.

Su popularidad ha aumentado bastante y hoy en Instagram cuenta con casi 2 millones de seguidores.

Precisamente en esta plataforma dio que hablar luego de que publicara una osada fotografía donde aparece desnudo en un jacuzzi.

Quizá lo más curioso es quién tomó la fotografía, pues habría sido su amigo Karol Lucero. “Gracias a mi señora @karol_lucerovque me saco la foto!))))) Mañana de Jacuzzi”, escribió en la publicación. Karol Lucero, por su parte, escribió: “No sé cómo me preste para esto“.

Aquí puedes ver la imagen que sumó más de 123 mil likes en menos de un día.