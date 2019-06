Así ayudó Joaquín Méndez a José Miguel Viñuela a sentirse mejor tras la muerte de Javiera Suárez

Durante la jornada del pasado lunes los integrantes de “Mucho Gusto” vivieron un singular momento luego de que entablaran el tema de las energías y el reiki.

Lo más curioso fue que, al contrario de lo que se pudo imaginar, no fue Pedro Engel quien condujo el segmento, sino que el trasandino Joaquín Méndez, quien practicaría esta terapia y en más de una oportunidad ha ayudado a uno de sus colegas.

Uno de quienes sintieron los beneficios de esta terapia fue José Miguel Viñuela, quien confesó que Joaquín Méndez lo ayudó a una semana de la muerte de Javiera Suárez, tema que lo tenía “en el suelo”.

El conductor del espacio reveló que en uno de esos difíciles días Joaquín Méndez le dijo que se tomara unos minutos después del programa. Así, fueron a una sala de maquillaje, donde Méndez le pidió a Viñuela recostarse.

“Yo nunca había tenido una experiencia así con Joaquín, más allá de reírnos, y suena chistoso pero fue algo profundo“, comentó José Miguel Viñuela.

En la instancia Méndez se consiguió aceites, apagó la luz y le practicó reiki. “Les juro que a mí nunca me habían hecho reiki, y en un minuto concentré y lo que hizo Joaquín… yo en ese momento estaba muy hinchado porque sufro de colon irritable, y sentí como si el estómago se me empezara a bajar a tal punto que hubiera un hoyo en la camilla, como que me deshinché y ahí cuando desperté, le dije a Joaquín ‘te juro que energéticamente me hiciste a volver estar más relajado’”, detalló Viñuela.

El conductor detalló que esto le provocó un gran cambio: “Desde ese día empecé a llorar menos, sentí que había liberado las energías, me sentí mucho mejor, tuve la capacidad de haber podido hablar en la misa de la Javi, que yo pensé que no podría, y todo eso se lo debo en gran parte a Joaquín“.