Este es el libro de Belén Soto que relata historia de abuso con hombre 15 años mayor

La actriz Belén Soto (22) dio a conocer a través de redes sociales la portada de su libro que semanas antes había anunciado y que relata una cruda historia de amor de cuando tenía 15 años de edad.

En ese momento ella pololeaba con un hombre de 30 años, relación que la llevó a aislarse de su familia y perder su autoestima. Es por eso que el libro “No te lo mereces” cuenta el camino que la llevó ahora a ser una referente del autocuidado, la perseverancia, el autoestima y la seguridad en sí mismo, cosas por las que hoy hace seminarios.

“A los 15 años, viví una relación abusiva con un hombre que me doblaba la edad que hizo que perdiera por completo mi autoestima, confianza y seguridad. Un secreto que se lo oculte a mi familia por mucho tiempo y que me llevó a una depresión por más de 3 años, donde subí 15 kilos, pase por bulimia, adicción al azúcar, y todas las dietas más extremas y absurdas del mundo para poder volver a quererme a mi misma”, contó en su cuenta de Instagram.

“Me llene de inseguridades con mi cuerpo y mirarme al espejo paso a ser mi peor pesadilla. Me castigaba comiéndome esa torta que no quería y cometí todos los errores que hoy me hacen decir NO TE LO MERECES”, agregó.

La actriz de “Papi Ricky” añadió que “contar mi historia y llevarla a un libro me llevó más de 2 años”.

“Fue un proceso de reconciliación con mi cuerpo, un proceso duro para serte sincera, confiar nuevamente en mi, en mis metas, mis deseos y el amor. Pelear por lograr esa mejor versión de mi misma y volver a mirarme al espejo y decir ¡”Me encnata como me veo”! Y la única que puede salir de eso y volver a creerse el cuento, eres tú misma”,le dijo a sus seguidoras.

Respecto al libro contó que “es un relato fuerte, quizás en algunas partes triste, pero estoy segura, que somos muchas las que hemos salido adelante y que tenemos un testimonio para contar”.

El libro estará disponible en librerías desde este 1 de julio. Por cierto, la historia (al menos en la vida real) tiene un final feliz. Hoy pololea con el modelo de Elite Model Branko Bacovic.