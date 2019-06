Lo logró: Ivana Riquelme se coronó ganadora en la categoría de cantantes de "Rojo"

El día de ayer se realizó la gala de cantantes en “Rojo”, la cual buscó coronar al ganador de la tercera temporada en esta categoría.

Quienes llegaron a esta final fueron Edwin Joseph, Ivana Riquelme y Ana Josefa López, los cuales debieron presentar su mejor trabajo para lograr el primer puesto.

El venezolano Edwin Joseph se la jugó con un mix de Bruno Mars, Ana Josefa mostró su talento con “Así fue” de Juan Gabriel, mientras que Ivana Riquelme conquistó al jurado con “A natural woman”.

En la presentación final, Ivana Riquelme deslumbró con la canción “And I am telling you”, con lo cual logró coronarse como la ganadora de la temporada, logrando llevarse además un premio de 10 millones de pesos.

🥇Primer lugar 🥇 Ivana Riquelme se corona como la o el mejor cantante de la tercera temporada de #Rojo “El color del talento! Felicidades 🥇👏🏼🎶🎼🎵‼️#RojoGalaCantantes pic.twitter.com/uCTxglxaBz — Rojo TVN (@Rojo_TVN) June 25, 2019

Edwin Joseph se quedó con el segundo lugar, obteniendo un premio de 5 millones de pesos y Ana Josefa se quedó con el último lugar.

Ivana Riquelme, tras ser elegida como la mejor cantante, narró lo siguiente: “No me la creo. Esto es para mi familia, para la gente que está conmigo y me apoya. Es para las mujeres que se esfuerzan día a día, madres, estudiantes, no se dejen llevar por la sociedad. Crean por sobre todo en ustedes”.