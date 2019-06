Roxana Muñoz enseñó cómo luce su figura tras cuatro días de ayuno

View this post on Instagram

Buen día ☀️🌞 🌹preparándome para entrevista matinal tvn con 4 días de ayuno 😅, creo que ya está haciendo efecto en mi esta limpieza , me siento contenta de buen ánimo , ya que antes de esto estaba muy afligida por temas judiciales demandas , problemas en mi negocio, han pasado casi 3 años y aún no terminan de arreglar la avenida independencia. Es horrible caminar por esa avenida, mucha gente ha sufrido caídas graves , muchas gente esforzada con su negocios de años han quebrado por ese motivo y yo como siempre una madre luchadora , tuve que vender la otra botillería , pero no importa nunca me doy por vencida . Así somos las mujeres , vamos que se puede 💪