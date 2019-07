Karol Lucero confiesa que quiere tener un hijo y escribir un libro

El panelista de “Mucho Gusto” de Mega dio una sorpresa en sus redes sociales.

Es que en uno de sus post escribió un texto por el “Día del Bibliotecario” y afirmó que en su vida ya había plantado un árbol, pero le faltaba un hijo y escribir un libro.

“Plantar un árbol ✔️OK. Tener un hijo y escribir un libro, mis pendientes... ambos relacionados en el intento de dejar un legado; si no compartes lo que has vivido, no tiene sentido. #DiadelBibliotecario La Felicidad es completa cuando se comparte”, escribió.

Sus seguidores le dieron más de 18 mil “me gusta” y le comentaron que si hiciera un libro lo comprarían.

“Seria genial que escribieras un libro así tipo motivacional donde cuentes tu historia y éxitos, yo lo compraría!!! Saludos Karol ✌”, “Un libro motivacional para jóvenes emprendedores sería bueno”, le comentaron unos seguidores.

“Sí… está en mi mente hace rato; falta la etapa más difícil, transcribirlo. Necesito tiempo, pero lo haré”, respondió Karol.

En la fotografía aparece en el salón “Long Room” de la Biblioteca de la Universidad de Dublín o Trinity College, en Irlanda.