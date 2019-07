Alejada de la TV: Así es la nueva vida de la actriz Antonia Santa María

La actriz nacional Antonia Santa María trabajó durante 11 años en TVN y en abril de 2018 la estación no renovó su contrato, debido a la crisis económica que vive la señal estatal.

Este hecho hizo que la actriz de teleseries se alejara de la pantalla chica, siendo “Dime quién fue” la última producción donde la pudimos ver tras tener el rol protagónico, aunque no consiguió los efectos esperados.

Tras esto, Antonia decidió dedicarse a sus proyectos personales, tan como informó al diario La Cuarta.

“Cuando a mí me tocó (salir de TVN) me dio mucha pena. Y da pena que el canal se haya manejado tan mal para llegar a este punto. Nunca sentí ‘a mí me sacaron’. Éramos 10 los que quedábamos, se te acabó el contrato y para qué vas a estar contratada y que no te usen”, partió informando la intérprete.

Fue así como Antonia Santa María, junto a su esposo Álvaro Viguera, decidieron crear una productora teatral llamada “La Santa”, donde realiza montajes de obras clásicas.

“Buscamos elencos donde podamos mezclar rostros muy conocidos con quienes la gente de teatro conoce más. Pero siempre nombres que consideramos de peso, respetados y queridos por la gente y eso nos ayuda”, detalló.

Bajo este contexto, su productora actualmente estrena “El Misántropo“, el que cuenta con las actuaciones de conocidos actores como Francisco Melo y Álvaro Espinoza.