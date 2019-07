Camila Recabarren desató sus talentos literarios y le dedicó tierno poema a su polola Dana Hermosilla

Hace poco hablábamos de cómo Camila Recabarren se encuentra en una etapa de cambios y crecimientos, donde tomó la decisión de dormir en dormitorios separados con su hija Isabella, que está próxima a cumplir 6 años.

No obstante ahora la ex Miss Chile sorprendió en las redes tras dedicarle un romántico poema a su actual pareja, Dana Hermosilla.

Recordemos que hace un par de semanas las mujeres emprendieron un viaje a África, el cual habría consolidado aún más su relación.

En la fotografía donde compartió su poema es posible ver a Camila Recabarren, Dana Hermosilla y su hija en la marcha del Orgullo que se realizó el mes pasado.

Y este fue su poema:

“Amo esta fotografía junto a @de_isabella y su hermosa madre @danahermosilla que me robaron el corazón, le hice un poema me da vergüenza pero aquí se los dejo . .

‘Cuando ella apareció en mi vida coincidió justo que dejé el alcohol . Porque Se transformó en mi trago favorito y me embriagó de amor. Es una adición que no puedo dejar de consumir. Delicada como una copa de cristal y que te quiebres nunca voy a permitir’. Jajajaja lo intente algo salió. Falto mi Isabelita nomás en la foto !!!”, fue lo que escribió la modelo.