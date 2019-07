Mane Swett acompañó Belén Soto a su firma de libro y reveló detalles de su relación

Mane Swett y Belén Soto se conocieron el año 2007 luego de que en la teleserie “Papi Ricky” hicieran papel de madre e hija. Lo que pocos sabían es que este lazo se mantiene hasta hoy.

Fue así como Swett decidió acompañar a Belén Soto al lanzamiento de su primer libro, titulado “No te lo mereces”, donde repasa la tóxica relación amorosa que mantuvo con un hombre 15 años mayor.

“La verdad es que no he leído el libro ni tampoco sé de esta historia en particular. No me la contó. De hecho, después del estreno de este libro vino por lo menos un par de horas de interrogación de parte mía hacia ella”, declaró Mane para el sitio Página 7.

Finalmente alabó a su amiga, catalogándola de “súper valiente. Una mujer que a los 22 años está en un lugar de madurez que ojalá a los 22 yo hubiese tenido“.