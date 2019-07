Alejandra Valle califica de ladrones a carabineros tras episodio de Cata Pulido

Hace un par de días la periodista Alejandra Valle fue criticada al comparar el episodio de Catalina Pulido con la muerte de Camilo Catrillanca.

Pero ahora fue aún más cuestionada en las redes sociables, pues mientras respondía a cuestionamientos por sus dichos, Valle calificó de “cerdos y ladrones” a carabineros.

“Pues tienes algo en común con ellos, lamento decírtelo. Caíste, igual q yo y la Cata, en su trampa. Nos están dividiendo y pa peor, olvidamos lo cerdo y ladrones q son los pacos… Ahora ellos son las vístimas”, escribió la periodista en referencia a carabineros.

Muchos de los usuarios piden su salida de la Red, tal como ocurrió con Cata Pulido.

Y por qué mientes. Yo no comparé los casos. Solo el uso de cámaras. O me van a negar q los pacos usan las cámaras solo cdo les convieneby si no, las esconden??? https://t.co/BTaUEYskBd

— Ale Valle (@Siliconvalle) 9 de julio de 2019