Diego Boneta sube foto con "la otra" y hace furor con un "chilenismo"

El actor Diego Boneta tiene un lazo especial con Chile por ser quien se robó el corazón de la actriz Mayte Rodríguez.

Su amor lo han compartido en sus redes sociales y sus seguidores los idolatran constantemente.

Ahora el turno fue del mexicano quien compartió una foto con “la otra”, Naomi, la perrita de la hija de Carolina Arregui, pero de una particular forma.

“Me cacharon con la otra… 😂😂••• Finally someone who likes to cuddle as much as I do! 💤 🐶😍”, escribió.

“Dijo cacharon 😍😍😍 jajajaja lo amo más 🔥♥️”, “Está hablando en Chileno ❤️ morí de ternura ❤️”, “Esa perra ha estado con los medios Minos 🤔! Que injusta es la vida !”, fueron algunos de los comentarios.

Mayte no se quedó atrás y le escribió en los comentarios: