Camila Recabarren tomó las clases de Diana Bolocco para debutar como animadora de CHV

Durante esta semana la modelo Camila Recabarren contó que debutará como conductora en un nuevo programa de Chilevisión.

Junto a Jean Philippe-Cretton, estarán a cargo de “Tu vida, tu historia”, un espacio que será emitido durante las tardes y que pretende ver la vida de los invitados en redes sociales.

La labor de la ex Miss Chile será buscar en Google las historias de los invitados e ir conversando con los panelistas confirmados: Pablo Aguilera, Eli de Caso y Paulina Rojas.

Es primera vez que Camila animará un programa, por lo que está tomando clases para que salga a la perfección. “Estoy con clases dos veces a la semana, la profe es la Susy Fischkin, ha trabajado con el Julian (Elfenbein), el Martín (Cárcamo) y la Diana (Bolocco)” contó Recabarren al diario La Cuarta.

El objetivo de estas clases es ayudarla a sentirse tranquila en televisión y que esto a su vez, sea transmitido al televidentes. «La idea es no mirar tanto el monitor y no perder la atención en lo importante que es transmitir», contó al respecto la modelo.

Por otra parte, y sobre su nuevo rol de conductora, Camila Recabarren dijo que “todo el tiempo he hablado de mí, de polémicas y me aburrí, quiero ser la que está entrevistando. La idea es ir avanzando en todo ámbito, la gente me conoce tal cual soy, y espero que vean un avance en mí”.