Mane Swett habla sobre su salida de la TV y entrega detalles de su posible retorno

En septiembre del 2018 se dio a conocer el término de contrato de TVN con la actriz Mane Swett, tras el cierre del área dramática se la señal pública.

Desde entonces han pasado 9 meses y la actriz entregó detalles de su salida con el programa “Intrusos” de La Red.

“Estoy feliz criando, el tema es que no me puedo dedicar a esto. Hay que volver a trabajar”, detalló al citado programa, agregando que si bien le encantaría quedarse criando para siempre “soy mamá soltera entonces no se puede”.

Finalmente la actriz señaló que ya habían proyectos “pero todo a su tiempo“, para luego asegurar que “volveré cuando encuentre un lugar para mí. Estoy en un momento donde estoy mirando“.