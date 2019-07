Paz Bascuñán se quedó sin proyectos en la televisión chilena

La actriz nacional, Paz Bascuñán, no la pasa bien laboralmente. La exprotagonista de “Soltera Otra Vez”, no renovó contrato con Canal 13 y ahora, no está en la nómina de las dos estaciones que, hasta el momento, tienen áreas dramáticas, Mega y su excanal.

Según la información de la Tercera, desde el grupo Bethia, aseguraron que “no se han reunido con ella ni con su representante y tampoco está su nombre en carpeta”, a eso se suma que la productora AGTV, tampoco está considerada.

De esta manera, el presente de Paz Bascuñán no es de los mejores. La actriz deberá esperar que es lo que le depara el futuro, que, por ahora, no está en la TV.