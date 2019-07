Belén Soto recibe positivos comentarios de sus fanáticos tras la publicación de su libro "No te lo mereces"

Sin duda el libro que publicó la actriz Belén Soto no dejó a nadie indiferente, puesto que relata una cruda historia de amor de cuando tenía 15 años de edad.

Tal como te lo contábamos anteriormente, a los 15 años ella ‘pololeaba’ con un hombre de 30 años, relación que la llevó a aislarse de su familia y perder su autoestima. Es por eso que el libro “No te lo mereces” cuenta el camino que la llevó ahora a ser una referente del autocuidado, la perseverancia, el autoestima y la seguridad en sí mismo, cosas por las que hoy hace seminarios.

En este contexto, sus fanáticos no se hicieron esperar a través de Instagram y le escribieron positivos comentarios e historias tras haber leído su libro.

“Te cuento Belén hoy me compre tu libro y ya me lo termine, te etique en mi historia, creo que me lo voy a leer por segunda ves, lo ame de verdad, no tengo palabras solo decir que me sirvió para pensar muchas cosas de mi cuerpo y esas cosas! Te admiro demasiado eres una de mis atroz fav 😚💣❤️un abrazo”, “hoy lo compre! Al fin! Gracias por compartir no solo la relación con el susodicho. Además compartir como es el proceso post. No todas tenemos la capacidad de de mirar la situación de perspectiva aprender y crecer. Un beso enorme y fuerza por las críticas maleteras”, “Hola bella, me compre tu libro hace 3 horas y ya me lo lei ❣️ me siento tan identificada”, fueron algunos de los comentarios.