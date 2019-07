Nicole "Luli" Moreno publica fotografías junto a alguien especial y es aplaudida por sus fanáticos

Hace algunos días te contábamos que Nicole Moreno, más conocida como “Luli”, había recibido diversas críticas por publicar una fotografía en su cuenta de Instagram junto a la conductora del matinal de Chilevisión, Pamela Díaz.

No obstante, en esta oportunidad la exreina del Festival de Viña del Mar recibió cientos de halagos por parte de sus fanáticos, que ascienden a un millón en sus redes sociales, tras publicar una fotografía junto a su madre María Angélica.

“El amor más que un te quiero, Es un te cuido👭 Te extrañaba ma ❤”, escribió la conductora del programa “Siempre fuerte” de Canal Vive, junto a varias postales.

“Disfruta mucho a tu madre, son lo mejor que nos ha pasado, la mia vive en Melmac, tiene Alzheimer desde los 55 hoy 72, no me conoce pipipiiii”, “Creo que son las fotos más naturales que te he visto 👏👏👏 amor más puro que ese entre madres he hijas no hay”, “Que bellas ❤️❤️😍 a disfrutar esos momentos… yo daría años de mi vida por darle un abrazo a mi mama que ya no esta es este mundo 😔 ….amor de madre el mejor ❤️😍”, “Bellas y q rico q se disfruten un abracito linda Luli🙌🏻🙌🏻”, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Revisa las imágenes acá: