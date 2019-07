Karol Dance en medio de la polémica tras la viralización de video con participante de Resistiré

El pasado martes se viralizó un video en el que tuvo como protagonista al comunicador Karol Lucero, quien en una actividad tocó inadecuadamente a Manelyk González, participante del reality Resistiré de Mega y MTV.

Resulta que esta situación no pasó inadvertida en redes sociales, se convirtió rápidamente en trending topic y las críticas hacia el exchico Yingo no se hicieron esperar.

Sin embargo, esto no terminó ahí, ya que fue el propio Karol Dance quien salió a defenderse en redes sociales.

“Las redes sociales son un universo paralelo que la mayoría disfruta, pero donde existen 10 mil haters con una vida tan fome que proyectan sus carencias buscando cosas negativas, donde no hay para hablar de los relevantes”, publicó Dance.

A estas palabras se sumó la involucrada, Manelyk, quien le entregó apoyo al panelista de Mucho Gusto. “¡Bebés! No seamos tan cerrados, fue un accidente y no satanicemos algo que no tiene importancia. ¡Él hacía su trabajo!”.

Bebes! No seamos tan cerrados, fue un accidente y no satanicemos algo que no tiene importancia. El hacía su trabajo! @Karol_LuceroV pic.twitter.com/J7lgB24X2O — Manelyk 🎀 (@manelyk_oficial) 17 de julio de 2019

Este es el polémico video: