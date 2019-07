"Me da pena por ellos": Michelle Carvalho detonó crítica contra la careta de los "influencers"

La ex chica reality Michelle Carvalho no tuvo reparos en criticar a los influencers que solamente publican publicidad y no apoyan ni entregan mensajes de motivación para las personas que más lo necesitan.

La brasileña, exnovia de Alexis Sánchez, publicó el siguiente mensaje: “Me da pena por ellos que predican la vida perfecta en redes sociales, siendo que su vida detrás de la pantalla, la mayoría están enfermos, tienen depresión, sufren de ansiedad, trastornos y no hablan del tema”.

“Cuando la mayoría de sus seguidores muerta por el acaso virtual, bullying etc. Ya no quedará nadie que los apoye. Necesitamos más seres humanos que den amor, cariño, empatía y solidaridad”, agregó.

“Ojalá que todos los personajes públicos, así como usan sus redes para hacer publicidad a sus canjes se dieran el tiempo de generar estas reflexiones sobre las redes y el impacto que generar en la salud mental de las personas cuando son más utilizadas”, sentenció.