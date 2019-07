¿Se va a TVN? Don Francisco volverá a la televisión con o sin Canal 13

Tras su término de contrato con Canal 13 luego de 57 años en la estación, Mario Kreutzberger tiene más ganas que nunca de permanecer en la televisión.

Una fuente cercana al animador señaló a La Cuarta que “si bien Mario dijo que continuará siendo parte del Canal 13, pero por proyectos, claramente no se cierra a la opción de que esos proyectos se puedan hacer en otra estación, entendiendo lo movida y compleja que está actualmente la industria”.

Según la fuente, uno de los canales más interesados en reclutar a Kreutzberger es TVN. En este sentido, otra fuente sostuvo que el animador tiene una muy buena relación con Bruno Baranda, presidente del Directorio del canal.

Todo comienza a tomar forma con el director y productor Juan Pablo González, a quien en octubre se le acaba su contrato con Mega. Todo indicaría que esta dupla se uniría en 2019.

“Sí, me he juntado con Don Francisco porque hicimos un programa hace muchos años, tengo un nivel de relación con él, y me junté con él en una cena que hizo en su casa hace 15 días. Siempre hace cenas de trabajo a las cuales yo he ido más de una vez. En esa cena había mucha gente de televisión y él habló no sólo conmigo, sino con mucha personas”, dijo González.

“Tiene bastantes ideas que tiró ahí en la mesa, porque él siempre juega a probar qué le parece al resto de la gente las ideas que tiene, y son de distintos tipo. Siempre está conectado con lo que el público quiere ver. Nunca se ha alejado de esa capacidad”, expresó al medio.