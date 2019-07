¿Amigas o enemigas?: Vale Roth aclara por qué se enojó con Ignacia Michelson

Hoy en Intrusos de La Red desmenuzaron el cumpleaños de Ignacia Michelson, quien celebró sus 26 años, pese a que está de luto tras perder a su bebé.

Sin embargo una ausencia llamó la atención, la de su amiga Valentina Roth, quien no estuvo invitada.

Ver esta publicación en Instagram amor para todas!!!!!! y todos !!! ❤️🙌🙌🙌 Una publicación compartida de ValeRS (@valeroth28) el 16 Jul, 2019 a las 11:49 PDT

Fue la misma Vale Roth quien usó su propia cuenta de Instagram para publicar en las “Stories” un duro descargo: “Estás en todas, le das consejos, apañándola a full. Se hacen tu amiga y después por una saco weas no invitan a su cumpleaños. Ok. Fue”.

La que sí llegó a la celebración de Nacha fue Adriana Barrientos, y ella sería la persona a la que se refiere Vale Roth en su mensaje. Fue en esos instantes del programa que Vale volvió a hablar y aclaró lo sucedido diciendo que sí se había molestado pero que ya había hablado con Ignacia:

“Me están diciendo que están hablando de mí en Intrusos. Por la Nacha. Cero mala onda con ella, me dio lata obviamente, pero ya conversé con ella y está todo bien, así que no hay mala onda para nadie”.

Por lo anterior, se desprende que siguen siendo amigas.

Por otra parte, Valentina aprovechó de aclarar que no está sola y que tiene su círculo de apoyo luego de haber sufrido un aborto espontáneo hace unos meses.

“Y lo otro que dijeron fue que después de lo que pasé y todo el atado que tuve… estaba como sola contra el mundo. Y no estoy sola, ustedes saben con quién estoy y la gente que me apoya de verdad. Gracias”, aseguró, agregando que “no busquen a mi familia porque no tiene nada qué hablar. No saben lo que ha pasado, no están ni ahí”.