"La mayoría están enfermos": Michelle Carvalho lanza dura crítica a los influencers

La modelo Michelle Carvalho hace tiempo que está alejada de la televisión, pero sigue en contacto directo con sus fanáticos en redes sociales, donde ahora hace polémica por una impactante reflexión.

El mensaje que subió en su última fotografía lo dirigió a los influencers de redes sociales, acusando que no se preocupan del estado psicológico de sus seguidores.

“Me da pena por ellos que predican la vida perfecta en las redes sociales siendo que su vida detrás de la pantalla, la mayoría están enfermos, tienen depresión sufren de ansiedad & trastornos“, comenzó diciendo.

“Y no hablan del tema cuando la mayoría de sus seguidores mueran por el acaso virtual , bullying etc. Ya no quedará quien los apoye”, agregó.

“Necesitamos más ser humanos que den amor, cariño, empatía, solidaridad. Hay mucha gente que vive de la imagen… pero por dentro lo único que quieren es la aprobación de los demás”, prosiguió.

Por último hizo un llamado a “todos los personajes públicos”.

“Así como usan sus redes para hacer publicidad a sus canjes se dieran el tiempo para generar estas reflexiones sobre las redes el impacto que generan en la salud mental de una persona cuando son mal utilizadas y que se haga mayor concientización sobre estos temas ❣️” finalizó.

¿Qué opinas?