Lisandra Silva gana críticas por "desinformar" sobre dieta de batido detox

La cubana Lisandra Silva volvió a la polémica, pero esta vez de la mano de batido “detox” que promocionó a través de su cuenta de Instagram.

El problema inició luego de que la modelo confundiera el intestino grueso y delgado, por lo que generó críticas y duros comentarios por sus usuarios, quienes aseguraron que estaba “desinformando” sobre el tema.

“Estoy haciendo esto porque hay muchos alimentos que se quedan estancados en mi estómago. Nosotros tenemos dos intestinos: grueso y delgado. El intestino grueso es donde van todas las cosas que ingerimos, que comemos. El intestino grueso trabaja todas esas sustancias, las divide, las separa… las vitaminas, los minerales, las proteínas. Todo lo que no le sirve o le cuesta digerir lo lleva al intestino delgado“, explicó en una de sus Instagram Stories.

El programa “Intrusos” de La Red repasó este tema e invitó a la nutricionista y directora de la Clínica Dyet, Katherine Larraguibel, para explicar el tema.

La profesional fue lapidaria con las palabras de Alejandra Silva: “Si, en el fondo, no tiene en el conocimiento para transmitir algo tan importante, no (debería) hacerlo y dejarlo a la gente que realmente sabe. Hay que tener cuidado con eso, porque no podemos confundir el intestino delgado con el intestino grueso”.

Aquí puedes ver parte de la nota que realizaron: