"Me han pasado varias cosas por estar lejos": Kika Silva vivió impactante suceso en EE.UU.

La modelo y animadora de televisión Kika Silva se encuentra hace un mes estudiando en Estados Unidos y en medio de esto no ha sido todo color de rosa, pero sí le ha ayudado a crecer.

Así lo expresó a través de Instagram al subir una foto de la luna llena en Capricornio, momento que pudo apreciar con sus propios ojos. Una luna llena enorme que la dejó sorprendida.

“No me gusta subir fotos así de “pixeladas” pero la verdad es que soy muuuy sensible y todas esas cosas que uno se podría imaginar hahaha… Piscis ascendente en Cancer y luna en Virgo, algunos sabrán a qué me refiero 😅 pero este periodo para mi ha sido muy importante en lo personal, laboral y astrológica mente hablando tbn! Me ha costado dormir y me han pasado varias cosas por estar lejos tb! Pero siempre he pensado que todos estos momentos son los que más nos hacen crecer y conocernos”, dijo

“Por lo gral me gusta leer sobre la astrología y la voy siguiendo día a día pero ayer les prometo que me pasó algo único…. en la foto no se logra ver bien porque no tenia una cámara pro ahí pero estábamos en la playa terminando el día para distraernos y sin darnos cuenta miramos hacia atrás y no les explico la luna que teníamos sobre nosotros ENORME ❤️ estamos en periodo de eclipses y ayer era luna llena en Capricornio… sin alargarme… no saben lo mágico que fue ❤️ necesitaba contárselos! Y para todos los que están pasando momentos extraños o se sienten un tanto melancólicos no se preocupen todo es para mejorar 💪🏼”, relató.