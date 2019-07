"¿Ya no es rubia?": Javiera Acevedo detalló cómo cambió su tono de cabello en diez minutos

La actriz y comunicadora que se identifica en Instagram como “Rubiayguachaca”, Javiera Acevedo, decidió abandonar su clásico rubio.

Su nuevo tono es difícil de describir, ya que tiene un tono damasco con reflejos rosados que da para encacillarla en “colorina”.

Lo curioso fue que logró este color sin ninguna clase de tintura y en una entrevista con Página 7 detalló este cambio que solo le habría tomado 10 minutos.

Gracias a su estilista Gonzalo Leonidas, Acevedo logró un renovado look luego de que este le aplicara un shampoo con color y luego un tonalizante para darle brillo.

“Es fantástico. Estuve apenas un rato y salí con este color“, señaló Javiera al citado medio.

Javiera además detalló que este nuevo tono duda aproximadamente 1 mes. “La otra vez también me lo hice y como soy rubia se ve bien intenso“, explicó.

Sobre su cambio de look, que también implicó un corte de cabello para lucir una cómoda melena, narró: “En esta época es muy difícil mantener mi pelo. Tiendo a que con el frío se vea muy gris, entonces me hago visos para que brille. Imagínate que me tiño también las cejas y pestañas, porque si no se ven como albinas”.

Aquí puedes ver su cambio de imagen: