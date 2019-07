Hernán Calderón afirma que intervendrá "en forma interna y privada" en polémica de Nano con Raquel Argandoña

Fuertes declaraciones emitió ayer a través de Instagram Hernán “Nano” Calderón Argandoña, hermano de Raquel Calderón, en contra de su madre.

“Lamentablemente mi vieja tiene una mentalidad tan estúpida que prefiere hacer de su vida un circo con tal de que le caigan unas cagás de lucas”, dijo respecto a su postura de no aparecer en los videos de YouTube de Raquel Argandoña.

A esto agregó que “para mí, mi única familia es mi padre, mi pareja, mi abuela, la Nancy y mi club. Respecto a mi vieja, yo no paso tiempo con ella y no tengo el más mínimo interés de volver a compartir con alguien así”.

Palabras que dolieron y donde Kel Calderón salió a defender a su madre insistiendo en que “nadie tiene derecho a herir un corazón como el tuyo y que yo voy a estar siempre siempre siempre a tu lado”.

En el programa Intrusos de La Red fueron a hablar con el padre de ambos jóvenes, Hernán Calderón, quien se refirió escuetamente a la polémica.

“En ciertos momentos de la vida los padres debemos intervenir en forma interna y privada, no por eso con menos energía, saludos”, dijo el abogado al espacio de farándula.

Pero no es primera vez que “Nano” se lanza contra su familia. Hace un tiempo catalogó a Kel como “un asco de persona” por ser influencer en las redes sociales.

Ante esto, su padre aseguró que intentó calmar las aguas. “Traté de calmar a mi hijo, pero no pude (…) Hernán cree que no saber filtrar es ser honesto, transparente y puro, y eso no es así”, dijo esa vez.