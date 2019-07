Kel Calderón defendió a su mamá de los crueles palabras de "Nano" Calderón

A nadie ha dejado indiferente las duras palabras que tuvo Hernán “Nano” Calderón contra su madre, Raquel Argandoña, quien aseguró que ella no es parte de su familia y que no será parte de su “circo”, por unas imágenes que publicó la ex alcaldesa de Pelarco en su canal de YouTube.

En ese sentido, Kel Calderón no aguantó esta situación y publicó un potente mensaje apoyando a su madre. A través de Instagram, la influencer defendió a su madre e insistió que nadie podía tratarla mal.

“Hoy no es el día de la madre ni tampoco tu cumpleaños, pero quisiera aprovechar de recordarte que en el mundo entero no hay otra mujer como tú. Agradezco todas las mañanas haber tenido la suerte de que me hayas tocado como mamá y de tenerte viva a mi lado para poder disfrutar de tu energía, para ser testigo de esa fuerza incontrolable en todo lo que emprendes”, comenzó escribiendo Kel.

Pero esto no quedó ahí, ya que de alguna u otra forma le respondió a su hermano. “Quiero aprovechar este viernes cualquiera para decirte que me lleno de orgullo cada vez que alguien te nombra, y que tengo el pecho inflado de ser tu hija. Recuerda que nadie tiene el derecho de herir un corazón como el tuyo y que yo siempre voy a estar siempre, siempre, siempre a tu lado. Te adoro mamá”, sentenció la abogada, cuya publicación tiene más de 30 mil me gusta y miles de comentarios.

