Actriz Mariana Di Girólamo sorprende en las redes con artística fotografía en topless

El invierno. El frío. Mi familia… Lucía. Sus manos hábiles. La estufa. Yo arriba de la estufa. Buzos de colegio surcidos. Coquitos de eucaliptos y cáscaras de naranja. Mi madre feliz. Mi hermana Melu no tanto. @jotazetav @ibarriaa @pau_poblet_