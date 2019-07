Así fueron las vacaciones con tiburones de Javiera Avecedo, Carolina Arregui y Pablo Zúñiga

En un crucero en las Bahamas. Así es como terminó Javiera Acevedo, Pablo Zúñiga y Carolina Arregui luego de que la primera recibiera una irrechazable invitación.

Todo ocurrió luego de que la “rubia y guachaca” fuera contactada por un amigo que la invitó a pasar unos días a bordo de un catamarán. Debido a que faltaban tripulantes, Javiera invitó a su amigo Pablo Zúñiga.

“Lo invité y le dieron permiso, nunca se había pegado unas vacaciones así, solo“, señaló la actriz a Página 7.

Tras esto se sumó Carolina Arregui junto a su marido Roy Sothers. “El grupo que armamos fue lo máximo, estuvo hermoso“, agregó Acevedo al citado medio.

Luego agregó: “Yo nadé con tiburones. Me dio miedo. Había algunos que eran súper grandes, yo no cachaba mucho los tipos, una una persona me dijo que no me metiera más porque se sabía que igual atacaban”.

Finalmente agregó que si bien había compartido con Carola, ahora que vacacionó junto a ella “la amo más”.

Aquí puedes ver algunas de las fotografías que dejó sus vacaciones: