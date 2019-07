Carla Jara asegura que recibió amenazas por sus dichos sobre Cathy Barriga

La actriz Carla Jara fue una de las invitadas del último capítulo de Podemos Hablar en CHV. Cuando los participantes se sentaron a la mesa, el conductor Julián Elfenbein hizo la ya conocida dinámica de mostrar fotos. Una de ellas era Cathy Barriga, por lo que Jara fue consultada por sus dichos en un episodio de La Divina comida.

En esa ocasión dijo que Barriga era falsa y que no le compraba lo “muy pinky, muy rosada”.

“Hoy que existen las redes sociales la gente critica mucho, tiene toda esa rabia, la tira a través de esto porque estás ahí detrás de una foto, un paisaje, un mar, de lo que sea”, comenzó diciendo para entrar al tema. “Yo fui muy criticada por las palabras que dije en La Divina Comida, porque también yo soy muy sincera, me cuesta mucho ser cínica, me cuesta mucho poner caritas con alguien que en realidad no me agrada, no me gusta. Sí soy respetuosa, sí escucho y respeto a la gente que opina distinto a mí, pero esa vez en específico me preguntaron qué opinaba de ella y yo fui súper clara en que no tengo nada que decir de ella como alcaldesa, porque no sigo su carrera, tampoco me interesa, he visto sus polémicas por supuesto, los peluches y todas las cosas pero más allá no me interesa seguir su carrera porque yo viví otras cosas con ella”, comentó.

Consultada por Julián, Carla especificó que “yo fui compañera de ella de Mekano, de camarín, donde compartíamos, donde nos cambiábamos ropa, donde todo… y ahora aprovecho de aclararlo porque mucha gente me escribió criticándome, tratándome pésimo”.

Detalló que recibió amenazas. “Unos como ‘qué bueno que fuiste capaz de decir algo’ y otros como ‘oye, no te metai con ella, vas a andar por Maipú y te vamos a pillar’, así como amenazando súper heavy porque había dicho mi opinión”.

“Lo hice por un tema específico. Los que me preguntaron en forma respetuosa les dije ‘si ustedes supieran de verdad cómo ella me trató a mí, créanme que nade la estaría defendiendo’. Porque ella fue muy dura con sus palabras, no lo hizo en privado, lo hizo con el público. Nos fuimos a comerciales y me trató muy mal, me gritó y me dijo palabras horribles”, confesó.

Todo fue a raíz de que “ella pololeaba con Rony y Rony era muy buen amigo mío. Yo nunca tuve nada con él y se puso celosa de mí, me trató muy mal”.

“Entonces frente a eso si me preguntan a mí no puedo decir ‘me parece una persona genia, porque no soy mentirosa y no soy cínica’. Y por eso dije que no le creía su parada tan “pinky”, porque conmigo no fue así de dulce ni de rosada como ella lo muestra”, finalizó.