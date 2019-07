A lo "baywatch": Ivette Vergara se luce en playas de Miami, Florida

View this post on Instagram

Adiós al veranito🤗🌺…por lejos la mejor estación del año!!!!!☀️🏖increíble cómo uno se llena de energía…me encanta!!!!❤️ y a ti cuál es la estación que más te gusta??? • • • • •✨✨#verano #energia #goodvibes #energiapositiva @leadingchile