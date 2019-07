Actriz Alejandra Fosalba revoluciona las redes sociales con osada foto a sus 50 años

View this post on Instagram

A algunas personas les gusta más el frío y a otras el calor .. bueno yo prefiero mil veces el calor .. aquí recordando los días que pasamos con la familia en el hermoso Hotel @paradisuscancun .. Yo en este momento con doble pata , polera , poleron , suéter , otro suéter , tutito ( bata de polar ) y doble calcetín .. pensando en agregar gorro , bufanda y guantes … 🙀. sorry pero prefiero el calor . Y Uds ?