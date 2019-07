Bárbara Lackington realiza profunda reflexión tras su paso por MasterChef: "Me cambió la vida en 180°"

View this post on Instagram

Sé que @masterchefchile ya terminó hace 1 mes, pero sin embargo no puedo dejar de reconocer que me cambió la vida en 180°! Hoy me encuentro en una situación que jamás me imaginé estar! Y me encanta! Graciaaaas a todos por la buena onda, simpatía, cariño, amor y risas que me regalan día a día, pero especialmente hoy en mercado paula gourmet @mundopaulacl , me fui con el corazón llenísimo de amor ❤️ #masterchefchile #masterchef