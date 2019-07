La foto familiar de Sergio Freire y Maly Jorquiera que desató toda la ternura en redes sociales

View this post on Instagram

#mifamilia 😛😍❤️ Familia que se lava los dientes unida, permanece unida 🤣🤣🤣🤣 Buenas noches tesoritos! No tengo sueño, tenía, pero como que se duerme mi bendición y me prendo 🤣🤣🤣🤣🤣🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️ #aydios #yonoentiendona #toyentrega 🤣🤪 la verdad, es que me carretearia y bebería la vida hermana, pero no lo haré, por que soy vieja y me da caña satánica, mejor me guardo para cuando el niño se case y se vaya de la casa 🤣🤣🤣🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️, mejor dormiré como sea, por que finalmente nunca durmió siesta hoy, se durmió a las 20.00 hrs, o sea despertará temprano, ayúdame a decir tempranísimo, o sea ya toy atrasada de sueño 🤣🤣🤣🤪🤪🤪😅😅😅😅😅 y súmenle la toma de papa entremedio, me salió #comelón tiene buen apetito la criatura 🤣 😅🤦🏻‍♀️ o sea, ojalá que sea cierto eso de #alquemadrugadiosloayuda 🤣 #mamaly #teamoporotin #freireteamo #vuelveprontoamigo 😘❤️