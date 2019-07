"¡Ya Basta!": Actriz Ingird Parra se manifestó en contra de la repetición de la serie "Infieles"

La serie chilena “Infieles” emitió su primer capítulo el 2005, comedia erótica que llegó a su fin el 2015. No obstante, el pasado 15 de julio del presente año regresó a las pantallas de la mano de TV+.

La repetición de esta serie no fue del agrado de todos, principalmente de la actriz Ingrid Parra, quien se mostró disconforme.

En una entrevista con diario La Cuarta, la intérprete narró que le costó mucho “desmarcarse de ser la actriz de infieles”.

“Se han repetido tantas veces los capítulos, se pueden ver por Internet, se pueden descargar, se dieron hasta en México, entonces esto es como un ‘¡ya basta!’, aparte que con el tema de Chile Actores, si el capítulo ya tuvo 3 repeticiones, no te van a pagar. A mí me afecta y no lo veo por lo monetario, sino que porque me costó mucho desmarcarme de ser ‘la actriz de Infieles’”, partió comentando “Peka” Parra.

Luego agregó: “Si antes ya te encasillaban poco menos que como una actriz porno por estar en una serie que era de comedia pícara, quizás cómo va a ser ahora”.

No obstante, otras actrices que participaron en la producción tienen distintos puntos de vista. Noelia Arias tuvo una valoración positiva a la repetición: “Hay personas que no la pudieron ver, así que ahora que la disfruten“.

Catherine Mazoyer también se manifestó: “Lo que no entiendo es que si tanto le gusta a la gente la serie, ¿para qué la cortaron? Sería mejor que siguieran sacando nuevos capítulos en vez de ponerse a repetirla“.