Alexis Sánchez sorprendió con emotivo mensaje inspirado en su madre

El jugador nacional Alexis Sánchez continúa de vacaciones tras haber participado en la Copa América.

Si bien se encuentra descansando, esto no ha sido impedimento no comunicarse con sus seguidores.

Recientemente, a través de Instagram compartió una inesperada y sensible fotografía en la que posa junto a su madre. Y por supuesto, sus mascotas.

Lo que sorprendió fue el profundo mensaje que escribió, donde reflexionó sobre la vida.“Le pregunté a mi madre cómo se pierde la vida”, comenzó escribiendo el jugador.

Luego agregó: “Se pierde cuando quieres vivir la vida de otros y no la tuya. Se pierde criticando los errores de otros, y no mejorando los tuyos. Se pierde cuando te lamentas a cada momento por haber fracasado y no buscar soluciones para poder triunfar. Se pierde cuando te la pasas envidiando a los demás, y no superándote a ti mismo. Se pierde cuando te enfocas en cosas negativas y dejas de disfrutas las cosas buenas. La vida no se pierde cuando dejas de respirar, sino cuando dejas de ser feliz“.

Aquí puedes ver la publicación: