Denisse Rosenthal la rompe con traje de baño heredado de su madre

La cantante nacional Denisse Rosenthal, publicó una fotografía en su cuenta de Instagram, donde aparece en una playa utilizando un traje de baño que le pertenecía a su madre.

La ex chica Amango publico el siguiente mensaje junto a la imágen: Mi mamá usaba este traje de baño antes de que naciera yo y se lo robé porque es hermoso jeje … Y me siento hermosa, porque mi mamá es hermosa y siempre se sintió hermosa, y ella me enseñó a sentirme hermosa también, 😏💞

La fotografía causo gran sensación entre sus seguidores quienes la felicitaron por su belleza y le dieron rápidamente miles de likes.