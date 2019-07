El consejo que le dio Fidel Oyarzo a María Luisa Godoy antes de animar el Festival de Viña del Mar

El pasado domingo, se dio a conocer la lamentable noticia del fallecimiento del emblemático periodista Fidel Oyarzo, quien era uno de los comunicadores insignes de los tribunales de justicia del país.

En ese contexto, su casa televisiva, Televisión Nacional de Chile, realizó emotivas muestras de afecto para el profesional, junto con el matinal “Muy Buenas Tardes”, donde la animadora del espacio María Luisa Godoy reveló un consejo que le dio el fallecido periodista antes de animar el Festival de Viña del Mar.

“Todos estamos con un poco ganas de llorar. Pero, como bien dijo Sandra Gamboa, Fidel no quiere que lo lloremos, Fidel quiere que nos riamos, que lo despidamos con alegría. Cuesta, cuesta a una persona tan especial como él “, comenzó diciendo.

“De hecho ahora, con el vestido verde, me acordaba de que Fidel no solamente me ayudaba siempre cuando partí en mis inicios, como reportera política. Me acordé hasta ahora último”, agregó.

“El año pasado, para el Festival de Viña, me mandó un mensaje muy bonito y me puso: ‘Flaca, te va ir la raja’. Y enumeraba después una serie de condiciones, porque como él hacia todo este análisis de las características de cuáles eran mis virtudes, cuáles eran mis debilidades. Y por qué a mí me iba a ir bien”, relató.

“Y me dijo, ‘ponte un vestido verde’. Ahí decía la corbata de la esperanza y todo. Y me puse un vestido verde. Le hice caso a Fidel. Así que bueno, cuesta despedir a gente así”, sentenció.