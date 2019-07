El incómodo momento que vivió Luis Jara con camionero que lo llevó a San Antonio

El cantante, Luis jara, sufrió un incómodo momento este lunes. El comunicador se encontraba viajando hasta San Antonio, cuando un problema en el vehículo que transportaba al equipo del matinal Mucho Gusto se quedó en panee.

Luego de este “percance”, el animador tuvo que improvisar e hizo “dedo” hasta que un camionero le paró y lo transportó. El hombre en cuestión es Pedro, quien en algunos momentos de la transmisión lanzó bromas e incluso, aseguró que Karla Constant es un amor platónico.

En ese contexto, el conductor aprovechó de criticar al rol de los panelistas en el matinal. “Una cosa. El panel que o hable mucho de ellos nomás, porque hay muchas cosas de que hablar. Lo que me pasó a mí, lo que le pasó a este, hay más gente detrás de ellos”, aseguró.

La respuesta de Luis Jara no se hizo esperar, ya que el animador de Mucho Gusto, señaló que “eso es lo que les he dicho tantas veces. Te juro por Dios, que bueno que tocaste ese punto. Yo se los he dicho hasta el cansancio”.

“Qué bueno que alguien nos diga las cosas a la cara. Esas cosas molestan de repente, ¿o no?”, agregó.

Pero esto no quedó ahí, ya que Pedro arremetió expresando que “efectivamente, ya que por lo menos, yo, soy fiel auditor de Mucho Gusto, pero a veces hay que hacer zapping porque aburren”.

